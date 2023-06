KUIDAS MEELDIB? ⟩ Walesi printsess Catherine näitas ennast lühikeste juustega

Prints Williami abikaasa ja tulevase kuninganna soeng on läbi aastate veidi värvitooni osas muutunud, kuid üldpilt on olnud sarnane. Catherine kannab oma tõeliselt kauneid voogavaid juuksed tavaliselt lahti või pidulikel puhkudel näiteks lihtsas, kuid elegantses krunnis. Tema juukselõikus on üle maailma populaarne, tihti viivad naised juuksurile tema pilte, paludes endale sarnane lõikus teha.