PROOVI JÄRELE ⟩ Mida on vaja teada seksist päevade ajal?

Kas menstruatsiooni ajal tohib seksida?

See võib olla üllatav, et on palju inimesi, kellel on endiselt kahtlusi. Kas see on sinu teetassike või mitte – see on meditsiiniliselt igal juhul kahjutu tegevus (kui mõlemad on nõus mõistagi). Kuid mõned eelistavad sel ajal hoopis oraal- või anaalseksi.

Kas päevadeaegne seks on ebahügieeniline?

Kuupuhastus on emaka limaskesta irdumine ja seega täiesti loomulik. See ei häiri seksi ajal ega ole ebahügieeniline. Tavapärast intiimhügieeni ja usaldusväärset rasestumisvastast vahendit tuleb loomulikult kasutada ka menstruatsiooni ajal, kuid muidu ei ole mingeid täiendavaid hoolduseeskirju.

Kui mõtled seksile menstruatsiooni ajal, siis äkki on neist näpunäidetest kasu:

Naise seksiisu menstruatsiooni ajal on individuaalne – mõlemad on okeid ja loomulikult peaks ka partner end mugavalt tundma. Valu seksuaalvahekorra ajal ei ole normaalne, ka mitte siis, kui on päevad. Siiski võib orgasmil olla krambivastane toime, mis vähendab kõhuvalu.

Kui see on sinu esimene kord seksida päevadega, võite seda teha näiteks duši all või laotada voodile tumeda rätiku.

Kas päevade ajal seksides võib rasestuda?