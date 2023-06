Nende märkide järgi saad aru, kas su silmarõõm on voodis hea

Ta ei hoople oma varasemate seksiseiklustega

Mehed, kes on voodis head, ei räägi uuele kaaslasele minevikus tehtud tegudest, kui naine just ise ei küsi. Oskustega mehed peavad head voodielu iseenesestmõistetavaks. Need, kelle õnn voodielus on aga lünklik või üürike, kipuvad sagedamini paremaid hetki meenutama ja nendega kiitlema.

Ta seob lipsusõlme viie sekundiga

Naised panevad sageli tähele, kas mehe käed ja küüned näevad hoolitsetud välja, kuid vaadata tasub ka, mida ta nende kätega teha suudab. Kui mees suudab teha lipsusõlme ilma suuremate pingutusteta, suudab ta oma sõrmedega suure tõenäosusega veel palju muudki korda saata. Sama kehtib pianistide kohta - osavad sõrmed on alati suur pluss.

Ta on lootusetu kokk, aga hoolikas koristaja

Väikse vihje selle kohta, kui hea mees voodis on, võib anda ka tema viis süüa teha. Kui ta hakib lohakalt juurvilju ja jätab need veidi tooreks, ei pruugi tegu olla kuigi hiilgava kokaga, aga see pole iseenesest halb märk. Märgiline on hoopis see, kui puhtaks jääb köök pärast seda, kui mees söögi on valmistanud. Kui mees koristab korralikult, on see märk sellest, et ta võib ka voodis hea olla, vahendab Allwomenstalk.

Ta kasutab rääkides käsi