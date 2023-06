VIDEO ⟩ Kim Kardashian näitab, millised ta juuksed päriselt välja näevad

It’s a wrap! But never for us!

Inimesed on kahtlustanud, et asi on selles, kui Kardashian vahetas Met Gala jaoks musta juuksevärvi plaatinablondi vastu. Ta sai mullu mais toimunud Met Gala jaoks blondiks 15 tunniga.

Telenäo puhul on korduvalt spekuleeritud, et ta on süstinud huuli suuremaks ning käinud nina- ja näooperatsioonil. Kardashian on neid väiteid ümber lükanud ja öelnud, et ta on kasutanud vaid Botoxit. Ühe intervjuu ajal küsiti temalt, kas ta on lasknud endaga midagi teha. «Natuke Botoxit,» ütles Kardashian kulmude vahele osutades. Ta rõhutas, et pole lasknud teha täitesüste huultesse ja põskedesse.