VIDEO ⟩ Taylor Swift neelas keset kontserti laval putuka alla

Kontserdikülastajad nägid, kuidas 33-aastane popstaar esinemise ajal järsku publikule selja keeras ja köhima hakkas. Sellal kui rahvas imestas, suutis Swift end kokku võtta ja avaldas: «Ma neelasin prussaka alla. Ma väga vabandan.»

Rahvas naeris, kui Swift oma kurgualust puudutas ja ütles: «Oi kui maitsev. Kas on mõtet loota, et te ei ei näinud juhtunut? Kõik on korras. Ma neelasin selle alla. Proovin mitte rohkem seda teha. Kuigi seda juhtub veel. Siin on nii palju putukaid, mingi tuhat.»

Kontsert toimus Chicagos ja Swift jätkab tuuri Detroidis. Mida Chicago uljas putukas tõenäoliselt ei teadnud, on see, et tal oli tegelikult võimalus kohtuda muusikamaailma tänavuse teise rikkaima naisega, keda edestab vaid Rihanna.

See pole ainus pikantne lugu, mis Swiftil käsiloleva «Eras» tuuri raames juhtunud on. Nimelt tabas üht Taylor Swifti fänni pärast kontserti vaimselt kirgastav hetk, kuidas alustada ettevõtlusega. Ta otsustas müüa digitaalse e-kaubanduse platvormil Depop kontaktläätsesid, mida ta kandis Swifti kontserdil. Digitaalsel turuplatsil olevas kuulutuses selgitati, et kontaktläätsed on kasutatud, kuid suurepärases seisukorras.