ROHELISEM ORGASM ⟩ Ootamatu viis, kuidas naised masturbeerides keskkonda rikuvad

Usu või mitte, kuid väga paljudele naistele on maast madalast õpetatud, et masturbeerimine on patt ja selliseid asju ei tohiks teha. Tegelikult pole masturbeerimises midagi halba! Kui oled süütundest vabanenud, saad seda tegevust tõeliselt nautida ja võid saada selliseid orgasme, mida sa pole eales kogenud.

Naiste tüüpiline viga on see, et nad tahavad kiiresti tippu jõuda. Sageli arvatakse, et kui naine kogeb naudinguid üksi, peaks see kõik vähem aega võtma. Kuid kuhu sul kiiret on? Lõdvestu ja võta enda jaoks aega!