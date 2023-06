Nii et kui habe lokkab lõpuks soovitud pikkuses, peaks ju saama puhata ja nautida töö vilju? No ei, kui habe on ebaühtlane või kõver. Mõlemad probleemid on tegelikult väga levinud. Hea uudis on aga see, et asja parandamiseks on võimalik nii mõndagi ette võtta.