Parameedik hoiatab: ära kunagi pane last selle riietusesemega turvatooli

Nikki Jurcutzi postitust on vaadatud sadu tuhandeid kordi ja vanemad on selle üle tänulikud, öeldes: «Me pole iial selle peale tulnudki.»

Varasemalt parameedikuna töötav naine hoiatab, et autosõiduajaks tuleb lapse seljast puhvjope tingimata ära võtta. «Enne, kui last turvatooli hakkate kinnitama, võtke sulejoped ja -vestid kindlasti ära.»

Selgitus sellele on lihtne - mahukad kohevad riided hoiavad turvavarustuse rihmad lapse kehast liiga kaugel ja õnnetuse korral ei paku seetõttu piisavat kaitset. «Nii on võimalik raskeid vigastusi saada isegi väikesel kiirusel toimunud kokkupõrke korral.»

Kes muretseb, et lapsel on ilma jopeta autos liiga külm, siis selle jaoks on Nikkil samuti nõuandeid jagada. «Kasutage sooja saamiseks meriinopesu, pikki varrukaid, õhukest lisakihti riideid, sokke ning muidugi kasutage auto eelsoojendust. Või katke turvatooli kinnitatud laps õhukese tekiga,» jagas naine väärt soovitusi.