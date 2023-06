ETTEVAATUST ⟩ See harjumus teeb su huuled liiga ruttu vanaks

Sinu nahahooldusrutiin mõjutab igati su naha pikaealisust, kuid seda teevad ka üldised igapäevased harjumused. Mida sa sööd, kui palju ja kvaliteetselt sa magad, kui palju stressad – see kõik on oluline vananedes. Isegi pealtnäha tühised harjumused muudavad palgeid. Allpool on kirjas harjumus, millest tasuks loobuda.