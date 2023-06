Aastane tüdruk unustati kogu päevaks haigla ette põrgukuuma autosse

Aastane laps kahjuks suri. Tragöödia asjaoludest on teada niipalju, et lapse eest hoolitsema pidanud kasuema läks hommikul kella 8-ks tööle ning unustas enne kella 17 autosse tagasi minnes, et pidi lapse eest vastutama. Kui ta lõpuks autosse jõudis, viis ta lapse kiiresti haiglasse, kuid meedikud ei suutnud tema elu päästa. Sündmuskohal viibinud ametnike sõnul oli autos temperatuur üle 40 kraadi.