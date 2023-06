Tema endine kool Thomas's Battersea pidas paremaks, et Charlotte’il poleks parimaid sõpru. See ei kehti vaid tema kohta. Seal on komme kutsuda kõik klassikaaslased sünnipäevale või jätta kõik kutsumata, et keegi ei tunneks end kõrvalejäetuna. Nüüd käivad kolm kuninglikku õde-venda mainekas Lambrooki koolis, kuid pole teada, kuidas seal parimatesse sõpradesse suhtutakse.