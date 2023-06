Oma kodus vanadusse surnud Vera Putina suurim taak elus oli, et 60 aasta jooksul ei olnud tal kontakti mehega, keda ta väidetavalt maailmas kõige rohkem armastas. Selle ülestunnistuse tegi naine veidi enne oma surma eksklusiivselt Briti portaalile The Sun.

Väidet, et Vera Putina on Vladimir Putini pärisema, on Putini pressimeeskond alati ümber lükanud ja Ukrainas kaost külvav Venemaa president aastaid eiranud. Vera väitis aastakümneid, et tema afäärist abielumehega ongi sündinud praegune Venemaa liider.