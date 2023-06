OLE ETTEVAATLIK ⟩ Need toidud tekitavad paljudele peavalu

On võimalik, et oled äsja sügavkülmast võetud jäätist ampsates tundnud peas ebameeldivat tunnet. See tunne võib põhjustada omakorda peavalu. Kui midagi külma puudutab suulae keskosa, aktiveeruvad teatud närvid, mis vastutavad pea verevoolu kontrollimise eest. Need närvid põhjustavad külmaga kokkupuutel pea veresoonte paisumist, mille tagajärjeks on peavalu. Jäätist võib siiski peavalu kartmata süüa, kuid seda on mõistlik teha aeglaselt.