NAISE MURE ⟩ «Mu mees korrutab öösel unes teise naise nime, seega otsustasin neid jälitada.»

Naine hindas tema ausust, kuid otsustas asjas lõplikult ise selgusele jõuda. Ta tuli töölt varem ära, et jõuda koju selleks ajaks, kui mees tavaliselt teise naisega mänguväljakul aega veedab. Mänguväljakule jõudes valitses seal aga tühjus. Naine otsustas seejärel mööda sõita mehe naistuttava kodust ja korraks sisse põigata. Seal sai naine enda kahtlustele kinnituse: selle asemel, et lapsi hoida, istus tema mees naabrinaisega mullivannis.

Küsimuse peale, kus on lapsed, vastas ta vaid, et viis nad ema juurde. Naine sõnas selle peale, et siis on mehel täpselt nii kaua aega, et enda kompsud kodust kokku korjata ja lahkuda. Mees üritas suhteid siluda, öeldes, et tegu oli vaid sõprusega, kuid naine ei jäänud teda uskuma ja nad lahutasid, vahendab YourTango.