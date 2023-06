Türgi maavärina üle elanud laps leiti ligi neli kuud hiljem

Hollandist Maastrichti tänavatelt leiti üksinda ekslemas viieaastane poiss, kes ütles politseile, et ta on pärit Türgist ja kaotas oma kodu veebruaris toimunud maavärinas. Politsei sõnul räägib poiss vaid türgi keeles, hollandi keeles ta end väljendada ei oska.

Korrakaitsjad viisid lapse politseijaoskonda, kus pakkusid talle jäätist ja süüa ning püüdsid välja selgitada, kuidas mudilane on sattunud kodust tuhandete kilomeetrite kaugusele.

Politseijaoskonnas vestles poisiga Türgist pärit ametnik. Selgus, et laps ja kogu tema pere said veebruarikuu maavärinas kannatada. Lapse sõnul on tema vanemad endiselt kodumaal, Türgis.