Lana Del Rey esitas fännidele kontserdil kummalise palve

Kontsert läks plaanipäraselt, kuni Lana avastas ehmatusega, et tema e-sigarett on ilmselt publikusse lennanud. Loo «Normal F***ing Rockwell» ajal muutus naine juba kärsituks ja otsustas fännidelt uurida, kas keegi neist on tema e-sigaretti näinud. Kuna ka ükski fänn ei suutnud seda lava pealt üles leida, hakati ringi vaatama saalis.