Rakveres sõitis auto 13-aastasele lapsele otsa. Juht põgenes sündmuskohalt

Juhtumi teemal võttis Facebookis sõna poisi ema ja palus autojuhil kiiremas korras temaga ühendust võtta. Naise sõnul oli tema pojale otsa sõidetud tumedat värvi Toyotaga. «See, et laps püsti tõusis, ei tähenda, et võid ära sõita,» sõnas poisi ema ühismeedias.

Postitust kommenteeris veel üks lapsevanem, kelle tütrega oli samuti Pikal tänaval sarnane õnnetus juhtunud. «Ma arvan, et too autojuht isegi ei märganud, et ratta vastu sõitis,» rääkis naine, lisades, et tema tütar siiani väldib üksi liigeldes seda tänavat.