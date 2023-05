Uskumatu asi, mida paljud mehed matustel teevad

USA kondoomifirma Trojani uuest uuringust selgus, et iga kaheksas mees võtab igaks juhuks matustele kondoome kaasa. Loomulikult oleme igati selle poolt, et mehed jagaksid vastutust turvaseksi eest, kuid… matustel? Kas tõesti?

Trojani uuringust, milles küsitleti 2000 inimest vanuses 18–35, selgus ka, et 65 protsenti vastanutest võtsid kondoomi kaasa esimesele kohtingule, kuigi 63 protsenti ütles, et nad küsivad kaitse kohta tõenäoliselt siis, kui nad on juba partneriga voodis.

Küsitletutest 77 protsenti ütles, et mehed ja naised peaksid võrdselt vastutama turvaseksi eest, ning 78 protsenti meestest ütles, et nad kasutavad pigem kondoomi, kui et ootavad, et partner võtaks beebipille. Veidi üle poole küsitletud naistest ütlesid, et nad eelistavad kondoome beebipillide võtmisele, vahendab Metro.