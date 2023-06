Naise sõnul ei mäleta ta mees purjus peaga tehtud asjadest järgmisel päeval midagi. Foto on illustratiivne.

Noor naine räägib, et tema poiss-sõber joob nii palju, et kaotab igasuguse kontrolli oma keha üle. Järgmisel hommikul ei mäleta tema kallim eelmisest õhtust aga midagi, mistõttu on naine oma murega üksi jäänud.