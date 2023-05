PLAHVATUSLIK KASV ⟩ Aina enam üle 40-aastaseid mehi ohustab see terviseprobleem

2022. aasta jooksul registreeriti Mehiläinenis 2017. aastaga võrreldes üle viie korra rohkem erektsioonihäirete diagnoose. Enim külastasid arste 40–50-aastased inimesed. Mehiläineni andmetel on erektsiooniprobleemid suhteliselt levinud juba ka 40. eluaastates meeste seas. Enamik esmaseid diagnoose registreeriti 44-aastastel. Ka spordimeditsiini spetsialist dotsent Jarmo Karpakka ütleb, et erektsioonihäired on üle 40-aastaste meeste seas üha tavalisemaks saamas.