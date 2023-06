Matt meik teeb kuuldavasti comeback’i, kuid prillikivina tervisest läikiv nahk ei lähe kunagi moest. Üha enam iluarmastajaid on mõistnud, et terve jume särab niisamagi, nii et isegi matt jumestus on nahal pehme ja sametine, mitte kuiv nagu kõrb. Kuidas seda paganama kastepiisana läikivat näonahka aga saada? Kui sa heitled sellega, siis teed suure tõenäosusega mõne neist kolmest veast.