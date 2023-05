Ujumistreener hoiatab: lapse niimoodi rätikusse mässimine võib maksta elu

Nimelt on ohtlik mässida laps rätikusse nii, et ta õlad on kaetud. «Kui ta peaks vette kukkuma, võivad ta käed hõlpsalt takerduda, ta ei suuda lahti rabeleda ja ongi õnnetus käes,» selgitas ta. Nikki näitab hoopis turvalist viisi lapsele rätiku ümber mähkimiseks: rätik tuleb keerata ümber rindkere, nii et käed ja õlad on väljas.

«Kui vanemad lapse basseinist välja toovad, on nende loomulik instinkt mähkida rätik ümber lapse õlgade,» rääkis ta. «Aga kui laps siis kogemata vette kukub, on ta käed märja rätiku all kinni. Nii et veendu last kuivatades, et keerad rätiku tema käte alla, mitte peale. Nii on tal basseini sattudes võimalus end päästa ja turvalisus on suurem.»