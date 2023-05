KIIRE JA LIHTNE ⟩ Nende kolme nipiga saad suveks tselluliidist vabaks

Ebaühtlase naha ühtlustamiseks on soovituslik kasutada toonivat kehakreemi. Sellistes kreemides olevad koostisosad aitavad pinguldada nahka ja kiirendada vereringet. Näiteks on kofeiin toonivates kreemides populaarne koostisosa, kuna see muudab naha silmnähtavalt elastsemaks. Proovida võib ka retinooli ja glükoolhapet, kui soovida kiiremini nähtavat tulemust saavutada, kuid neid tuleb alati kasutada koos kehalosjoonide ja -kreemidega, et nahk kahjustada ei saaks.