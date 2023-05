Jumestamine teeb vanemaks. Tihti see tõesti nii on – värske, puhanud ja puhas nägu on kõige noorem. Aga kusagil vanuses 40+ hakkab nahk kaotama pigmente ning ainult loodusele enam loota ei saa. Kõige noorem ja kütkestavam versioon endast oled sa siis, kui targalt natukene kosmeetikamaailma abi kasutad. Kuid seda tuleb tõesõna teha väga nutikalt!