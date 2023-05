Synne Valtri sattus identiteedivarguse ohvriks: mina ei tea sellest midagi, ärge ostke palun!

Veidi üle nädala tagasi avaldas Facebooki lehekülg Açaí Atã reklaami, kus tutvustatakse dieedikapsleid, millega on võimalik kiiresti kaalus alla võtta. Reklaamnäoks on valitud Synne Valtri, kelle videoid ja pilte videos läbivalt näidatakse. Samuti olevat naine ettevõttele öelnud, nagu tegu oleks tema arvates parima viisiga kaalu langetada.

Synne võttis enda Facebooki kontol aga reklaami teemal sõna ja tõdes, et tema pole ettevõttega kunagi koostööd teinud. «MIS SEE ON???» tekitas kahtlast päritolu reklaam lauljannas küsimusi. «Mina ei tea sellest midagi. Ükskõik, mida nad müüvad, ÄRGE OSTKE PALUN!»

Paraku pole see esimene taoline identiteedivargus, mis dieedikapslite müümiseks toime pandud on. Ka mitmete Soome kuulsuste pilte on dieedikapslite reklaamides kasutatud. Identiteedivarguse ohvriks on hiljuti langenud Miss Finland 2011 Sara Siepi, saatejuht Vappu Pimiä ja ajakirjanik Maria Veitola.