«Tütrel oli teine hammas lõikumas, nii et me andsime talle igemete sügamiseks tüki sellerit närida,» avaldas Bendzak. Õues polnud küll soe, kuid see-eest päikesepaisteline. Tütar oli täies riides, päikesemütski peas, nii et põhjust päikesepõletust karta polnud.