OLULINE TEADA ⟩ Mõtle sellele enne, kui hakkad oma juukseid lõikama

Pikki juukseid ei pea iga päev pesema

Lühikesi juukseid tuleb iga päev pesta ja soengusse seada, et need näeksid puhtad ja ilusad välja. Pikkade juuste puhul piisab pesemisest paaril-kolmel korral nädalas – see on piisav, et need paistaksid puhtad, püsiksid terved ja nii püsib ka värv nendes paremini.

Keeruline on saavutada soovitud tulemust

Ilmselt on igaüks meist näidanud juuksurile mõne kuulsuse pilti ja küsinud tema soengut, kuid saanud tulemuseks hoopis midagi muud. Juuksur võib teha küll suurepärast tööd, aga iga näokuju on erinev, nii et ei ole võimalik kunagi teada, milline just sina selle populaarse soenguga välja näed. Pikad juuksed sobivad seevastu üldiselt iga näokujuga.

Meestele meeldivad pikemad juuksed

Välimust puudutavaid otsuseid langetades tuleks otsustada eelkõige ikka selle järgi, mis endale kõige rohkem meeldib, aga on teada, et enamik mehi soovib, et nende naisel oleksid pikad juuksed. Hiljuti avaldas ka Ameerika näitlejanna Michelle Williams ühes intervjuus, et on saanud meestelt komplimente enamasti vaid oma pikkade juuste kohta.

Pikad juuksed on suur õnn, väärtusta neid