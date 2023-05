Jaapani teadlased: laboribeebide kasvatamine on võimalik juba 5 aasta pärast

Seejärel kasvatavad teadlased rakke ravimiga, mis muudab isasnäriliste tüvirakud emasrakkudeks, mis toodavad elujõulisi munarakke. Need munad viljastatakse seejärel vastsündinud isashiirte saamiseks. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib see tehnoloogia vähendada sugukromosoomide või autosoomsete häirete põhjustatud viljatuse mõju ja pakkuda alternatiivi bioloogilise lapse saamiseks, kirjutas Kyushu ülikooli professor Katsuhiko Hayashi.

Varem kasutas meeskond sünteetilist asendusemaduse meetodit, et saada kahest isasest närilisest hiirepoegi. Uue uuringu kohaselt kasvas 630 embrüost seitse elusat hiirepoega. Teadlased usuvad, et see tehnoloogia võib aidata ka inimeste paljunemisele kaasa. «See on väga nutikas strateegia ja oluline samm nii tüvirakkude kui ka reproduktiivbioloogias,» ütles San Francisco ülikooli tüvirakkude ja reproduktiivsuse ekspert Diana Laird. Protsessi saab teoorias korrata ka inimestel.