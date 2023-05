Portugali veehoidla äärest leiti kõhe mälestusmärk: kivid, lilled ja Madeleine McCanni fotod

Briti abielupaar, kellel on suvekodu vaid paari kilomeetri kaugusel veehoidlast, leidis verd tarretama paneva mälestusmärgi umbes 7 kuud pärast Madeleine McCanni kadumist. Paar palub ennast nimetada Ralfiks ja Anniks .

2007. aasta jõulude paiku läksid Ralf ja Ann oma 16-aastase tütre ja koeraga järve äärde jalutama. «Meie tütar jooksis meist eespool ja järsku ta lihtsalt karjus meile: «Tulge ruttu, vaadake, keegi on siin vist surnud!»» Vee äärde jõudes märkasime kivide rida, mis viis vette ja keskmisel suurel kivil oli kimp värskeid valgeid liiliaid. Lähemale minnes nägime, et kivil, millel olid lilled, olid ka kadunud Madeleine'i fotod. Ei olnud märget ega midagi ja see kõik oli väga kummaline.»