Miljonäriga abielus olev naine kurdab jõuka elu varjukülgede üle: vaesemad ei kujuta ettegi...

Dubais resideeruv Linda Andrade on Jordaaniast pärit 23-aastane naine, kes on juba neli aastat abielus multimiljonärist Forexi- ja krüptokaupleja Ricky Andrade'iga. Meeleheitel koduperenaise hoiakut võttes on naine otsustanud oma 530 000 TikToki jälgijaga jagada mijonärielu väidetavalt pahupoolt ning toob päevavalgele kõige «hullemad» rikkusega kaasnevad asjad.