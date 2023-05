Väikeseid lapsi vedanud lift kukkus seitsmendalt korruselt alla

Hindu pereisa Arun Bhadana, kelle pereliikmed intsidendis viga said, ütles, et lift paigaldati nende kodumajja päev enne juhtumit. «Minu naine, vastsündinud laps, õetütred, ämm ja tädi hakkasid kodust ära minema. Nad astusid 10. korrusel lifti ja vajutasid esimese korruse nuppu. Kuni seitsmenda korruseni töötas lift laitmatult, aga siis kukkus järsku alla,» rääkis mees. Kukkumise tagajärjel said tema pereliikmed kergeid sinikaid.