EKSPERDI NÕUANDED ⟩ Mida teha, kui su vagiinal on allergia?

Uuringud näitavad, et vaginaalne allergia, mida tuntakse ka allergilise vaginiidina, on sageli aladiagnoositud. «Paljud naised usuvad, et kui sul on sügelus või punetus intiimpiirkonnas, on tegemist pärmseentõvega (mis võibki nii olla), kuid see võib olla ka tundlikkus allergiat põhjustava aine suhtes,» räägib naistearst Mary Jane Minkin.