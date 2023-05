PROOVI JÄRELE ⟩ Seksikas konnapoos lööb tekialuse kirest lõkendama

On kaks põhjust, miks see poos peaks kindlasti olema teie armurepertuaaris. Esimene on see, et selles asendis on kontroll täiesti naise käes. Sa ei määra mitte ainult oma liigutuste kiirust, vaid ka seda, kui sügavale peenis läheb. Teine eelis konnapoosi puhul on see, et mees saab täielikult keskenduda sulle. Tal on käed vabad, et hellitada sinu erogeenseid tsoone ja stimuleerida kliitorit, kirjutab Cosmopolitan.