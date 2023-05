ILUS JA VALUS ⟩ Prints William hoiab Tina Turneri lauludega hinges üht väga sooja mälestust

Lugematud staarid kirjutavad muusikalegend Tina Turneriga seotud mälestustest ja elamustest. Suurbritannia kroonprintsil Williamil on samuti lauljanna loominguga eriliselt soe suhe.

Briti troonipärija tunnistas 2021. aasta lõpus ühes intervjuus, et Tina Turner seostub tal eelkõige oma ema, varalahkunud printsess Dianaga. «Mu ema oli tema suur fänn ja kuulasime koos Tina laule. Kui autosõidu ajal mõni Turneri laul tuli, laulis Diana alati kõva häälega kaasa.»

40-aastane William avaldas ka tõeliselt südamliku perekondliku mälestuse sellest, kui nad sõitsid Diana ja Harryga internaatkooli, kus printsid sel ajal õppisid. «Harry oli koolimineku pärast alati ärevil ja veidi stressis ning ema püüdis teda alati võimalikult palju lohutada ja lõbustada. Kooliärevuse leevendamiseks mängis ema autoraadiost igasuguseid laule. Ja üks laul, mis mulle eriti meelde jäi, oli «The Best». See on ennast mulle südamesse ankurdanud ja kuulan seda tänaseni selle perekondliku hetke meenutamiseks.» William muigas, et kui nendega samas autos viibis ihukaitsja, siis oli temagi sunnitud kaasa laulma.