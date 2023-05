PILK PEALE ⟩ 8 kõige hullemat viga, mida kohtingul teha

Kedagi ei huvita (erandeid muidugi on), et sulle pole raske mitusada eurot ühe õhtuga laiaks lüüa. Lõpeta rahakoti vilgutamine, nagu sa saaksid osta ära selle inimese, kellega koos viibid.

Ära ole keegi, kes sa ei ole. Sulle pole vaja, et inimene armuks sellesse, kelleks ta sind peab. Niimoodi rajad sa suhte valele ning see pole eluterve. Kui ta ei suuda sind aktsepteerida sellisena, nagu sa oled, siis teil pole vaja koos olla.

Uskumatu, et inimesed arvavad, et nende praegune kohtingukaaslane tahab kuulda tema varasematest suhetest.

Aja jooksul on suhetes vaja rääkida tõsisematest asjadest. Kui sa loodad selle inimesega kogu ülejäänud elu veeta, peab ta teadma sinu soove, mida sa tahad elus, võib-olla ka mõningaid tõsiseid asju, mis on sinu minevikus juhtunud, see on täiesti arusaadav. Kuid kindlasti ei pea ta neist asjadest kuulma kohe! Ei ole mõtet tuua raskeid asju üles – teie suhe pole veel piisavalt tugev, et sellega toime tulla, ja sureb ära enne, kui sellele on antud võimalus õitseda.