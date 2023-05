Põiepõletik mõjutab mitmeid elu aspekte – sealhulgas sekselu. Kas seks tuleb haiguse ajal kõne alla? Põiepõletikuga seksimine on ebamugav ja isegi valus, lisaks muretsevad naised, et tõbi võib muutuda hullemaks või kanduda partnerile. Mis on riskid, mis kaasnevad põiepõletikuga seksimisega?

Kui oled võtnud antibiootikume ja haiguse sümptomid on juba paranenud, võib tekkida kiusatus linade vahel tegutsema asuda. Meditsiinitöötajad soovitavad aga ravi lõpuni seksist hoiduda. «Kui sul on aktiivne põiepõletik, ei ole sul enamasti selles piirkonnas väga mugav, nii et seksuaalvahekorra vältimine on ilmselt parim valik, kuni asjad rahunevad ja enesetunne parem,» ütles naistearst ja uroloog Patricia A. Wallace.