Kui inimene oli varem rõõmus, aga nüüd ei suhtle enam kellegagi, siis...

«Lähisuhtevägivalla ohver vajab mõistmist. Abi saab pakkuda just nii palju, kui inimene suudab vastu võtta. Võimalusel paku välja, et ohtlikus olukorras võib lähedane tulla ööseks sinu juurde,» sõnas Kalvik.

Lisaks lähedaste abile on Eestis ka hästi toimiv ohvriabi süsteem vägivallaohvrite toetamiseks. Alates politseist kuni sotsiaalteenusteni, mis pakuvad majutust ning psühholoogilist ja juriidilist tuge. Lisaks on naiste tugikeskustes kogenud töötajad, kes aitavad leida lahendusi ja koostada plaani, kuidas vägivaldsest suhtest väljuda.

Kui vägivallaohver tunnistab olukorda ja on valmis suhtest välja astuma, siis eelkõige peaks kõrvalseisja julgustama ohvrit abi otsima spetsialistidelt ja pöörduma ohvriabi poole, kes aitab leida täiendavat tuge. «Kõrvalseisja roll on julgustada lähedast tegema otsuseid enda ja laste parema elu nimel, sest levinud seletus «elame koos laste nimel», ei ole õige tee. Uuringud on tõestanud, et kui laps on kasvanud vägivaldses kodus, kus ema on ohver ja isa vägivallatseja, võtab poiss üle isa ja tüdruk ema rolli,» kirjeldas Kalvik.