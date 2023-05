Ootamatu põhjus, miks Tina Turner loobus Ameerika kodakondsusest

Õnne otsides pidi Tina Turner oma elu jooksul läbi elama palju raskeid perioode. Pole saladus, et muusikalegend loobus Ameerika Ühendriikide kodakondsusest juba kümme aastat tagasi. Kuid palju küsimusi ja spekulatsioone on sellest ajast õhku jäänud: miks lauljanna seda tegi?

2013. aastast alates on Tina Turner Šveitsi kodanik. Esmalt oli palju kuulujutte, et ta muutis oma kodakondsust maksude optimeerimise tõttu. Kuid sel spekulatsioonil ei ole alust, Šveitsi maksusüsteem ei kuulu just soodsamate kilda ja majanduslikku kasu Turneril kindlasti ei olnud.