Kate Middleton teatas, mida ta kuningannaks saades esimese asjana teeb

Kui prints Williamist ühel päeval kuningas saab, astub Kate kuninganna rolli – nagu äsja tegi Camilla. Kui see juhtub, on Kate'il tõenäoliselt veelgi suurem platvorm, millel tutvustada oma südamelähedasi üritusi ja organisatsioone.

On teada, et ka varalahkunud printsess Diana südameasjaks oli laste aitamine. Tema töö heategevuses hõlmas 16–25-aastaste noorte abistamist peavarju, toidu ja töö leidmisel. Sageli võttis ta ka oma pojad prints Williami ja prints Harry varjupaika kaasa, et poistele juba noorelt empaatiat õpetada. ​​