MIDA TEHA? ⟩ 4 kõige suuremat ebakindlust, mis on meestel seoses nende kehaga

On levinud väärarusaam, et enesekindlusega on probleeme vaid naistel, kuid see ei vasta tõele. Meestelt eeldatakse, et nad on tugevad ja vastupidavad ning ei näita emotsioone, kuid pinna all toimub nii mõndagi. On täiesti inimlik soov olla pikem või tugevam või mis iganes. Me kõik tahame rohkem.