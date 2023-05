ÄRA TUNNE END SÜÜDI ⟩ Su ema on toksiline, kui ta kritiseerib neid 5 asja su juures

Soov olla kohusetundlik laps igas vanuses tuleb heast südamest. Aga mõnele vanemale on õigupoolest võimatu meeldida. Kõik on sinu süü ja pettumus neile. Toksilise vanema juuresolekul tunned sa end jõuetuna ka täiskasvanuna, isegi kui sul on endal lapsed. Aastakümneid kestnud valesti suunatud viha ja süüdistusi on raske tagasi võtta, eriti kui see on alati olnud olemas ja tundub seetõttu sulle normaalne. Õnneks on mürgise vanemaga toimetulekuks palju strateegiaid ja esimene samm on tunnistada, kas sul on mürgine ema või isa. Tervislike piiride seadmine ja koos veedetud aja piiramine on vaid kaks viisi, kuidas mõned inimesed nende keeruliste suhetega toime tulevad.