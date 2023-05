Kas need on linnalegendid, mis väidavad, et prill-laual istudes võib saada pepu peale vistrikud? Üldiselt jah, enamasti tekivad ebameeldivad vinnid istmikule hoopis karvanääpsu põletikust. Aga avalikud käimlad pole steriilsuse mõttes siiski väga eesrindlikud, seega on näpunäiteid, mida tasuks järgida.