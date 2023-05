NIPINURK ⟩ Arst avaldas mitu moodust, kuidas peenist koheselt suuremaks muuta

Teema, mille üle vaidlus ei lakka ilmselt iial, on mehe peenise suuruse üle. Kas suurus on oluline? Vähemalt meeste endi jaoks on. Ja kui uskuda seda, et naiste jaoks pole see üldse nii oluline, saavad mehed ainult rõõmustada, sest kalli, vaevalise ja üsna väheefektiivse peenisesuurendamise operatsiooni asemel saab oma suguelundit hoopis hõlpsamalt visuaalselt suuremana lasta paista.