HEA TEADA ⟩ Kuidas vabaneda enne suve vistrikest istmikul?

Näiteks follikuliiti iseloomustavad punased kühmud karvafolliikulite ümber rinnal, kätel, tuharatel ja mujal. Need võivad olla tingitud ärritusest, bakteritest või pärmseentõvest, põletikulisest nahahaigusest või teatud kemikaalidest. Need punnid kipuvad nina välja pistma tuharatel, kaenla all ja muudel karvadega kehapiirkondadel.

Hea on see, et neid tavalisi nahaprobleeme on sageli lihtsam ravida kui aknet. Mõnel juhul piisab sellestki, kui lõpetada igapäevane retuuside kandmine ja panna punnile ravivat salvi peale. Kõige tähtsam on tegeleda probleemi algpõhjusega, olgu see siis põletik, hõõrdumine või allergiline reaktsioon.