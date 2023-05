Uurija käimasolevast Madeleine McCanni otsingust: politseil on selgelt infot, aga...

Otsingute põhjuseks on väidetavalt peamise kahtlustatava Christian Brückneri kodust leitud fotod, kus ta on nimetatud veehoidla ääres. Portugali ringhäälinguorganisatsioon SIC ütles: «Uurijad teavad, et kahtlusalune Christian Brückner käis selle tammi juures sageli. Ta nimetas seda oma väikeseks paradiisiks ja ööbis seal tihti.» Vägistamise eest vanglakaristust kandva Brückneri kahtlustamiseks on üha suurenev hulk tõendeid, sealhulgas tema mobiiltelefoni positsioneering, mis näitab, et ta viibis Madeleine'i kadumise ajal Praia de Luzi piirkonnas.