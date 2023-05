Koolilõpp ei pea peret pankrotti ajama - siin on kavalused, mis aitavad väikese eelarvega hakkama saada

Foto: Laura Nestor

Suurema eelarve korral tasub vaadata kiirmoest sammu edasi ning hinnata riideeseme pragmaatilisust

Eestis on palju disainereid, kes teevad isikupäraseid ja kõrge kvaliteediga rõivaid. Siis saab vaadata jätkusuutlikkust jällegi teistpidi ja leida riideese, mis on looga ja kõnetab ning mis jääks sinust alles. Kasulik on valida lõpetamiseks riietus, mida saaks kanda ka hiljem. «Kõigi lõpetajatega, kellele ma kleite teen, vaatame kohe alguses, et neid oleks võimalik kanda rohkem kui ühel korral. Oleme valinud värvid, mida sobib ka talvel kanda, ning kandnud hoolt selle eest, et kangad ja lõiked kestaksid.» Moekunstniku sõnul on ka sellised ema ja tütre paare, kes vaatavad, et saaksid lõpetamise järel mõlemad lõpetamise riietust kanda.

Foto: Laura Nestor

Unustada ei tasu ka eetilisust

Moelooja juurde jõudes võiks pöörata tähelepanu sellele, kust tulevad kangad ja kas need on orgaanilist päritolu, näiteks jälgida, kas puuvill on kasvatatud eetiliselt. «Minu bränd kasutab lisaks orgaanilistele kangastele taaskasutatud materjale. Oleme hankinud erinevatest kohtadest kangajääke ja anname neile uue elu.» Kangajääke kasutades on enamasti maha maetud ka mure, et kellelgi oleks samasugune riideese, sest nendest saab valmistada vaid ühe toote.

Foto: Laura Nestor

Riietus peaks lõpetajat tema tähtsal päeval toetama