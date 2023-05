Kuninglik ekspert: Williami ja Kate'i abielu pole nii õnnelik, kui välja paistab

Ka suletud uste taga teeb paar väidetavalt koostööd, et saada üle raskustest, mis kaasnevad tähelepanu keskpunktis olemisega. 2021. aastal avaldas üks lähedane allikas: «Kate on harjunud, et kõigi silmad on talle suunatud. Tugev, kindel abielu Williamiga aitab. Nad toetuvad rasketel aegadel teineteisele ja räägivad oma probleemid läbi. Ta on olnud oma abikaasa tugisammas tüli ajal prints Harryga.»

Kuninglik insaider ja raamatu «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family» autor Tom Quinn ütleb, et põhjus, miks nad nii sobivad nii avalikkuses kui eraelus tuleb Elizabeth II eeskujust. «Kuna William on võtnud üle oma vanaema kombeid ja käitumisviise ning Kate on väga hea selles, et ta ei kurda, siis on nad mõlemad jäänud kindlaks sellele, mis tegi kuninganna Elizabeth II-st nii tähelepanuväärse monarhi. [...] Nad kurdavad väga harva ja kui nad seda teevad, siis alati mõõdukalt.» Väärikal kuningapaaril olevat aga sellest hoolimata abieluprobleeme.