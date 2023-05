Uuring: üllatavalt palju mehi pissivad just niimoodi

Saksamaa võttis 62 protsendiga juhtpositsiooni, kuna seal on kõige rohkem istudes pissivaid mehi, 39 protsenti Austraalia meestest tunnistas, et nemadki eelistavad seda varianti. Andmetest selgus ka, et 50 protsenti rootsi ja 34 protsenti itaalia meestest istuvad, kui urineerivad. Brittidest tunnistas vaid 24 protsenti, et teeb seda, aga Mehhikos istus vaid kuus protsenti meestest.

2020. aasta küsitlus näitas, et väljaspool Euroopat on istumistrend kasvamas. Näiteks 70 protsenti Jaapani meestest istub – viis aastat varem registreeritud 51 protsendilt.

Samuti on leitud, et istudes pissimine on meeste tervisele parem. Leideni ülikooli meditsiinikeskuse teadlaste sõnul aitab istumine põie kiiremini ja põhjalikumalt tühjeneda – see on kasulik neile, kellel on alumiste kuseteede probleemid ja eesnäärme suurenemine, vahendab LadBible.