Veider põhjus, miks Jude Law kandis kakalõhnalist parfüümi

50-aastane Law kogub draamas «Firebrand» Tudorite soost kuningat mängides vaid kiidusõnu. Et võimalikult realistlikult oma tegelaskujuga üheks saada, oli Law valmis rõlgelt haisema. Cannes'i filmifestivalil toimunud pressikonverentsil pajatas Law: «Ma lugesin mitmeid huvitavaid kirjeldusi selle kohta, et Henryt võis tunda kolme toa kauguselt. Tema jalg mädanes nii rängalt. Ta peitis seda roosiõliga. Ma mõtlesin, et see mõjub väga hästi, kui ma kohutavalt lehkan.» Huvitav, kas nii mõtles ka tema ekraanipartner Alicia Vikander?