Sussexi hertsog istus Westminsteri kloostris kuninga ja kuninganna kroonimistseremoonial kolmandas reas, kaks rida vanemast vennast tagapool. Kuid üks pereliige peatus, et Harryga mõned sõnad vahetada ja selleks oli printside tädi, printsess Anne. Naine küsis hoolitsevalt, kas nooremal vennapojal on oma istekohal mugav, mees kinnitas, et jah, temaga on kõik korras.